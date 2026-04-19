バドミントンで２年に一度、開催される国別対抗の団体戦「トマス杯・ユーバー杯（デンマーク）」が２４日から開幕する。日本代表が１９日、都内での事前合宿を公開し、女子ダブルスの五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、志田千陽組らが汗を流した。昨年８月に結成したペアは、新たな課題に打ち込んでいた。五十嵐は「ダメな時にどうするか、というパターン作りを２人で話し合いながら、やっています」と明かした。持ち味の「スピー