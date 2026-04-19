福島１１Ｒ・福島牝馬ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝パレハ小柄ボディーと器用な立ち回りが武器のサトノクラウン産駒。小回り福島は本馬のスキルが存分に生きる舞台で、３走前に福島記念では上がりＮＯ１の脚で３着に差し込んだ。小倉牝馬ステークス（７着）、小倉大賞典（９着）と伸び切れていないが、再度牝馬同士、福島で見直したい前走後は３月１８日に大山ヒルズから帰厩し、栗東坂路、ＣＷコースで時計６本。気持ち