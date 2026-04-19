「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・最終日」（１９日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）高橋彩華（２７）＝サーブビバレッジ＝が、ともに１０アンダーで首位発進した鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝との一騎打ちを制して、今季２勝目、通算４勝目を手にした。３番までいずれもパーと静かなスタートだったが、４番パー５でまず鈴木が下から５メートルを沈めてバーディーを先行させると、高橋も２メートルを入れ追い