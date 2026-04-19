◇インターリーグエンゼルス 1―4 パドレス（2026年4月18日アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手が（34）が18日（日本時間19日）、本拠パドレス戦に先発し、6回4安打2四死球8三振無失点と好投も打線の援護がなく今季初勝利を逃した。エンゼルスは1―4で敗れ、連勝は2でストップして勝率5割に逆戻りした。菊池は3回1/3を4失点で降板した13日（同14日）のヤンキース戦から中4日で先発。スタットキャストのデータでは、86