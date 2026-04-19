「エンゼルス１−４パドレス」（１８日、アナハイム）エンゼルスは終盤の失点が響き連勝ストップ。再び勝率５割に逆戻りとなった。先発した菊池雄星投手は今季最長となる６回を無失点、８奪三振の好投を見せるも今季初勝利はならなかった。立ち上がりから粘りの投球でゲームを作った菊池。パドレスの強力打線に対し、ピンチを作りながらも生還は許さなかった。序盤３イニングを乗りきると、四回はこの試合初めての三者凡退。