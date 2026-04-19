◇関西学生野球春季リーグ第3節2回戦立命大4―2関学大（2026年4月19日ほっともっとフィールド神戸）大学野球の関西学生野球春季リーグは19日、第3節2回戦が行われ、立命大が関学大を4―2で下して2連勝とし、今春初の勝ち点を挙げた。今秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ左腕・有馬伽久（4年）が8奪三振、2失点完投で今季初勝利を挙げた。5イニングで先頭打者に出塁を許すも落ち着いていた。スライダーの割合を増やす