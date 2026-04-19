【モデルプレス＝2026/04/19】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが4月19日までに、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つトップスを合わせた姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「憧れのスタイル」ボディラインぴったり私服◆渡辺リサ、美ボディ際立つスタイル公開渡辺は「ヘアセットしてまらった」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。ぱっつん前髪に腰までの長さ