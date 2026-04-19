【モデルプレス＝2026/04/19】歌手の倖田來未が4月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】43歳レジェンド歌手「春満載ですね」と話題のド派手ピンクヘア◆倖田來未、ニューヘアスタイル披露倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが せっかく春なので桜カラーにしてみました」「息子と旦那さんのツアーを大阪へ見に行ったのであった」とつづり、大阪の