武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は2日目を迎えた。5Rは大波乱決着。大本命の篠田幸希が何度も踏み直す強い走りを見せたが、さすがに失速。単騎で脚をためていた坂本周作（33＝青森）が捲り強襲して昨年7月以来の1着を挙げた。2車単は7万5930円、3連単は45万オーバーの超ビッグ配当を演出。「こういう並びになったらいいな、という形になったし、みんなが脚を使っていて展開が向いた。どこかで