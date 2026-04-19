俳優の内田理央（34）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。プールでくつろぐ姿を公開した。【写真】「だ〜りお、最高！」プールでくつろぐ姿に反響が寄せられた内田理央内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行」と紹介。「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」とつづった。続けて「二泊三日をVLOGにしてYouTubeにあげました 自分で編集した30分の長尺ゆるゆる動画なので お暇