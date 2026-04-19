俳優・武田真治（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）にゲスト出演。亡きロックスターとの思い出を語った。武田はサックス・プレーヤーとしても活躍。姉がチェッカーズのファンだった影響もあり「小学5年生ぐらいでやってみようと思った」という。上京時もサックスだけは持って行ったと振り返った。俳優として成功し、20代で認知度も上がったところで「ご褒美みたいに、忌野清志郎さんのバンド（RUFF