言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、図画工作の時間に触れた技法から、海外のライフスタイル、そして食卓で見かける具材まで、幅広くピックアップしました。バラバラのジャンルがひとつの音でつながる感覚を楽しみながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解が分かれば、頭の中もすっきりするはずです！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみまし