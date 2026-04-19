［J１百年構想リーグEAST第11節］横浜 １−２ 川崎／４月18日／日産スタジアム川崎が横浜を土壇場で下した神奈川ダービー。決勝弾は川崎FWエリソンの自慢の左足でもたらされたが、そこに至るまでの相手CKの流れからのカウンターは迫力があった。気温が高く、多くの選手の足が止まっていたなかで、最終盤にも関わらず一気に相手陣内に走ってこぼれ球を拾い、エリソンにつないだボランチ橘田健人の脚力は素晴らしく、交代出場の