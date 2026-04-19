女優・斉藤由貴（59）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。デビュー当時を回顧した。長澤まさみ、浜辺美波らを輩出した「東宝シンデレラオーディション」の第1回大会をきっかけに芸能界入り、高校卒業直前の1985年2月に「卒業」でデビューした斉藤。歌のレッスンなどを特に受けずデビューしたといい、当時を「今思うと、もの凄く…乱暴なやり方だったなと思うんです」と回顧。「ラフな感じ？