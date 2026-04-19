19日午前7時ごろ、札幌市中央区南6条西8丁目の飲食店「らーめん信玄南6条店」で爆発があったと目撃者から110番があった。札幌・中央署によると、3階建てアパートの1階の店舗から出火し、窓ガラスが割れたり、壁の一部が焦げたりした。当時店内に人はおらず、けが人はなかった。現場は札幌市営地下鉄南北線すすきの駅から南西へ600メートルほどで、観光客などで行列ができる人気店。署は出火原因を調べる。