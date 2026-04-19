「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）体重無差別で行われ、前回女王の田中伶奈（大阪府警）が長谷川瑞紀（ＪＲ東日本）に１−２の判定で敗れた。また前回準優勝の白金未桜（筑波大）も渡辺聖子（警視庁）に０−３の判定で敗退。前回の優勝者と準優勝者が初戦で姿を消す、波乱の幕開けとなった。田中は「相手に気分よく柔道できる形を作らせてしまった」と開始から攻め手を欠き、最後まで好機を作れなかった。連