◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が、初回にオリックス・ジェリーから先制適時打を放った。２死一、三塁、フルカウントからの９球目を左前に運んだ。三塁走者・近藤が生還し、２試合連続で先制に成功。２カードぶりの勝ち越しがかかる試合で、幸先の良いスタートを切った。「打ったのはツーシーム。初見のピッチャーなので、とにかく食らいついていこうと