◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）２人組男性歌謡グループの「風輪」がファーストピッチを行った。東海大四（現・東海大札幌）野球部出身で投手を務めていた翔司が投球。特注の青いグラブを身につけ、振りかぶったモーションからワンバウンドとなったが１０５キロを計測し、場内を沸かせた。「もう最高ですね。マウンドに立つと思い出せないぐらい緊張感あったんですけど、『どうぞ』って言われた瞬間