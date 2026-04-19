４人組アイドルグループ「わーすた」の松田美里が１９日、都内で行われた２ｎｄ写真集「想いごと」（３月２５日発売、ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）発売記念イベントに出席した。今冬での解散を発表しているグループへの思いなども語った。わーすたは３月に行ったライブで今冬での解散を発表。ファンからは悲しむ声などが届いているというが「最近の握手会で、ファンの方の視線だったり感じてくる思いだったりとかで恋しく思ってくれて