お笑いタレントのマサルコが１９日までに自身のＸを更新。吉本興業を退所し、芸能界を引退することを報告した。マサルコは文書とともに「私、マサルコは入所１０年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と投稿。文書では、「こんな自分を応援してくれた肩には感謝しかありません。本当にありがとうございました」とつづった。引退する理由としては、「芸能活