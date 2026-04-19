【モデルプレス＝2026/04/19】女優の木村文乃が4月17日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】38歳ママ女優「健康的で美味しそう」焼き鮭・筑前煮・だし巻きなど7品ズラリ◆木村文乃、豪華な手料理公開木村は「久しぶりになってしまったごはんでした」とつづり「焼きサケ」「キャベ千サラダ、トマト」「筑前煮」「青菜としめじのおひたし」「だし巻きたまご」「わかめと玉ねぎのおみそ汁」「