【モデルプレス＝2026/04/19】女優の山下美月が4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。広告を見るために訪れた渋谷でのショットを公開した。【写真】26歳元乃木坂センター、渋谷での「可愛すぎ」と話題のショット◆山下美月、渋谷駅でのプライベートショット公開山下は「仕事の合間に渋谷駅の華よい広告見てきた！！」と記し、キャップを深くかぶりメガネをかけた姿で、自身がCMに出演している「華よい」の渋谷駅の広告とと