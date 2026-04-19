◇東京六大学野球春季 リーグ戦立大4―11法大（2026年4月19日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、立大は4―11で法大に敗戦した。これで立大は開幕4試合連続2桁失点。08年春、22年春の東大に並ぶワーストタイ記録となった。木村泰雄監督は「打たれるのはしょうがないけれど、フォアボールはもったいない。大量失点につながっている」と分析。来月2日に控える次戦の明大戦に向けて「ピッチャーの再編をちょっと