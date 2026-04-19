バーミンガムの元日本代表MF岩田智輝が18日、敵地で行われたEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第43節ハル・シティ戦(△1-1)で今季3ゴール目を挙げた。先発フル出場した岩田は0-1で迎えた後半32分、ペナルティエリア手前中央でこぼれ球を拾い、右足でアウトにかけたシュート。GKも見送るしかない強烈な弾道でゴール右上に突き刺さり、チームを救う今季3点目となった。このゴールシーンを投稿したDAZN公式X(@DAZN_JPN)に