[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](えがおS)※15:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 5 小林慶太DF 6 岩下航DF 24 李泰河MF 8 上村周平MF 25 那須健一MF 27 根岸恵汰MF 39 青木俊輔MF 41 大本祐槻FW 7 藤井皓也FW 11 ベ・ジョンミン控えGK 23 佐藤優也DF 2 黒木晃平DF 4 薬師田澪DF 26 戸田峻平MF 13 飯星明良MF 15 三島頌平FW 10 鹿取勇斗FW 14 石原央羅FW 18 半代将都監督片野坂知