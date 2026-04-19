[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](Axis)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 47 桃井玲DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーンDF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗MF 10 三木直土MF 15 木内達也MF 18 荒井涼MF 21 矢島慎也MF 32 高柳郁弥MF 34 鄭翔英FW 24 星景虎控えGK 88 バーンズ・アントンDF 14 河村匠MF 7 小澤秀充MF 8 東條敦輝MF 16 田制裕作MF 27 本保奏希MF 42 金浦真樹FW 9 篠田大輝FW 35