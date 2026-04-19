[4.19 J1百年構想リーグ EAST第11節](Ksスタ)※13:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 ダニーロDF 6 飯田貴敬DF 7 大森渚生DF 17 板倉健太MF 3 大崎航詩MF 10 渡邉新太MF 19 仙波大志MF 25 真瀬拓海FW 29 多田圭佑FW 70 マテウス・レイリア控えGK 21 松原修平DF 4 牛澤健MF 14 新井瑞希MF 24 山崎希一MF 39 山本隼大MF 48 山下優人FW 9 根本凌FW 13 粟飯原尚平FW 44 奥田晃也監督