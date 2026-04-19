[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](ソユスタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 3 飯泉涼矢DF 17 野々村鷹人DF 22 高橋秀典DF 32 長谷川巧MF 5 長井一真MF 10 佐藤大樹MF 66 土井紅貴MF 77 中野嘉大FW 8 梅田魁人FW 11 佐川洸介控えGK 23 矢田貝壮貴GK 47 堀内智葵DF 4 岡野洵DF 71 畑橋拓輝MF 14 大石竜平FW 9 中村亮太FW 18 半田航也FW 34 鈴木翔大FW 52 西村真祈監