[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節](カンセキ)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 71 猪越優惟DF 5 柳育崇DF 24 田端琉聖DF 88 内田航平MF 6 阿部海斗MF 13 大曽根広汰MF 15 堤陽輝MF 17 杉森考起MF 27 永井大士MF 47 吉野陽翔FW 77 西野太陽控えGK 21 櫻庭立樹DF 26 田畑知起DF 37 木邨優人MF 39 屋宜和真MF 40 食野壮磨FW 9 近藤慶一FW 19 庄司朗FW 29 矢野貴章FW 80 オタボー・ケネス監督米山