[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](とうスタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 22 吉丸絢梓DF 5 當麻颯DF 17 藤谷匠DF 23 安在達弥DF 29 土屋櫂大MF 14 中村翼MF 26 田中慶汰MF 30 狩野海晟FW 8 岡田優希FW 11 三浦知良FW 19 藤田仁朗控えGK 78 チョン・ソンリョンDF 21 チェ・ドヒョンDF 77 千葉虎士MF 7 芦部晃生MF 20 泉彩稀MF 32 永長鷹虎MF 96 吉田陣平FW 18 石井稜真FW 40