[4.19 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](ハワスタ)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 4 堂鼻起暉DF 15 中野陽斗DF 35 深港壮一郎MF 22 高橋勇利也MF 27 山中惇希MF 29 田中幹大MF 30 木吹翔太MF 40 永木亮太FW 10 西谷亮FW 14 山口大輝控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 3 遠藤凌DF 5 〓田大誠MF 2 今野息吹MF 7 中島舜MF 28 久永瑠音FW 11 加藤大晟FW 32 オウイエ・ウイリアム監督田