[故障者情報]ツエーゲン金沢は19日、MF嶋田慎太郎が右腓腹筋肉離れと診断されたことを発表した。全治については公表していない。嶋田は12日のJ2・J3リーグ百年構想リーグWEST-A第10節・FC今治戦で受傷。今季はここまで10試合に出場していた。