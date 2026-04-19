この記事をまとめると ■ポルシェの「スピードスター」は軽量オープンの思想を体現する存在だ ■356から911へと受け継がれ70年以上の歴史をもつ ■最新のGT3 S/Cにもその精神が反映されているといえる 長い歴史をもつ特別なオープンポルシェ 2026年4月16日、ポルシェより「911 GT3 S/C」が発表された。911のなかでも純然たる速さを求めたGT3は、996世代から現行992世代に至るまで設定され続け、GT3 RSを代表とした派生モデルもい