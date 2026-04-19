プロダクション人力舎は19日までに公式サイトを更新。お笑いトリオ「トンツカタン」が解散したことを報告した。「プロダクション人力舎所属トンツカタンは、本日2026年4月18日のライブ出演を最後にトリオを解散しましたことをご報告いたします」と発表。「お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑は、今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定です」と説明して、トリオメンバー全員、事務所を退所しない方針であることを明かした。「