お笑いコンビ・シモリュウ（シモタ、前田龍二）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「龍二から皆様にご報告！？一体何を伝えるのか…」という動画を公開した。【動画】シモリュウ前田龍二の“ご報告”ファンは全面支援「立派な決断」シモタは「何個かあるけど、デカい柱がある。もう言う？今まで、ちょけてやってきましたけど、ついに報告か。自分だけの報告か？2人で育んでよ。言わんでもエエよ。ふわふわしている状態