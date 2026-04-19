【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、九回に右前打を放って５０試合連続出塁とした。球団史上３位タイ。一回は敵失、八回は打撃妨害で塁には出ていたが、いずれも出塁記録として扱われないため、５打席目の安打によって記録更新となった。４打数１安打で、チームは３―４で敗れた。１点を追う九回二死から代打スミス