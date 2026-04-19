◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）のサプライズ采配がいきなり的中した。この日の布陣は「2番・左翼」で清宮幸太郎、「7番・一塁」で西川遙輝を起用。互いに今季初のポジションでのスタメン出場となった。内野手登録の清宮幸を外野、外野登録の西川を内野で起用するサプライズ。オーダー発表の際は日本ハムファンもどよめいた。ところが2回1死。山村の一塁線を襲っ