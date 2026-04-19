イランのゲシュム島沖のホルムズ海峡に停泊するタンカー。背景に朝日が昇っている＝18日/Asghar Besharati/AP（CNN）たった1日で状況は大きく変わった。米イラン間の停戦が失効に近づく中、17日のこの時間帯には、ホルムズ海峡を通過する船は増加に向かうだろうと考えた人がいても無理はなかったかもしれない。トランプ米大統領は17日、イラン政府からの発表を熱烈に歓迎。ホルムズ海峡は「完全開放され、完全な通航に向けた準備が