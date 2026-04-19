「広島−ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島がスタメンを大幅に変更して連敗ストップを狙う。１軍に復帰したドラフト１位・平川（仙台大）は「１番・右翼」で出場。打率１割台のファビアン、坂倉が今季初めてスタメンを外れ、秋山が「５番・左翼」、持丸が「９番・捕手」で出場する。チームは１８日の同戦に敗れ、５位に転落。打線はチーム打率リーグワースト・２０４と苦戦が続いている。広島のスタメンは以下の通り