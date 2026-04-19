株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区）は、運営メディア「ＳＥＳＰｌｕｓ」にてＸ（旧ツイッター）ユーザーを対象に「みんなのランチ代はいくら？」に関するアンケートを実施し、その結果をもとに「ランチ代ランキング２０２６」を１９日までに発表した。１０代〜６０代以上の男女１０２人に聞いた。１位は５００円以以下で５１・０％、２位は５０１〜８００円で２８・４％。１００１〜１５００円は４・９