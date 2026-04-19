昨年は報知杯弥生賞組のミュージアムマイルが勝利したものの、近年の皐月賞はトレンドが変化。２歳Ｇ１からの直行や共同通信杯組など、間隔を空けて臨む馬が優勢となっている。その中で注目したいのが、現代Ｇ１で結果を出している“王道パターン”。カヴァレリッツォは休み明け×ノーザンファーム系外厩×外国人騎手という組み合わせ。近年のビッグレースで繰り返し好走してきた勝ちパターンだ。さらに見逃せないのが、前