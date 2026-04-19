株式会社オープンハウスグループが実施した「家を買いたい共働き子育て世帯の憧れの駅・住んでみたい路線ランキング２０２６〜関東版〜」のアンケート結果が１７日、発表された。調査は子育て中の共働き家庭かつ５年以内に住宅の購入を検討している２０代から４０代の男女を対象に、一都三県で行われた。７００人の回答の中、憧れの駅総合一位に輝いたのは東京駅、続いて二位に品川駅、三位に目黒駅が並んだ。他には、山手線