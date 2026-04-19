そのような中でイランのドローンとミサイルの集中砲火は米国とイスラエルのように軍事的能力の良い国を攻撃するとても効果的な方式であることが明らかになった。北朝鮮もまた、韓国の独自ミサイル防衛システムや在韓米軍の防空システムもやはり飽和攻撃と欺瞞のドローン・ミサイル混合攻撃の前には限界があると判断するだろう。これを契機に北朝鮮がドローン、ミサイル、そして大砲など、多種、低価格、大量の武器で高価値標的攻撃