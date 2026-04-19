2月28日に始まった米国とイランの戦争はまだ終わっていない。金正恩（キム・ジョンウン）は何を学んでいるだろうか。核を保有したことを幸いだと考えたこと以外にも、気づいたことはとても多いと思う。戦争の始まりから現在までの過程を振り返り、筆者が金正恩ならば学習するだろう教訓を書いてみた。◇戦争の始まりイランとの戦争は米国の過度な自信と勝利の可能性で始まった。北朝鮮はプーチン大統領の予想と違い4年が過ぎても終