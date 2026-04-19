ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、キュートな「ベイマックス」のアートに癒やされる「プリントタオル」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「プリントタオル」ベイマックス © Disney 価格：各1,690円（税込）サイズ：約34×110cm販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ 「ベイマックス