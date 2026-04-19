女優の内山理名（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。内山は「新緑に包まれながら、深呼吸して、歩いて、喋ってリフレッシュした時間」と書き出し、緑豊かな風景の写真や、ベビーカーを押す自身の写真を投稿。「春のよく晴れた穏やかな朝は、とっても気持ちいい。そんな心地よい気候で緑に囲まれていると、意識しなくても深くゆっくりと呼吸をしていて、心身整う」と続けた。内山は2021年11