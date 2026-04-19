タレントのｐｅｃｏが１９日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に生出演。京都・男児遺体遺棄事件で容疑者の父親が逮捕された事件に「親としても人間としても理解したくもない」と怒りを露わにした。番組では京都府南丹市で１１歳男児の遺棄された事件についての続報について伝えた。ＭＣの上田から「Ｘでもこの事件にコメントしてたみたいですけど、母親としてどう思われますか？」とコメントを求められると、ｐｅｃｏは「