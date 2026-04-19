管理栄養士のゆきぼむです。今回は、オイルで手軽に作れちゃう「バナナケーキ」のレシピを紹介します。お菓子作りに慣れていない方やお子さまと一緒に作るのにもおすすめの超簡単スイーツ。バターは不使用なので、材料をぐるぐる混ぜるだけであっという間にできあがりますよ！【詳細】他の記事はこちらバナナケーキを作るのにかかる時間約10分（焼く時間を除く）バナナケーキのカロリー約179kcal／8分の1切れバナナケーキのレシピ