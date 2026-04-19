今回ご紹介するのは、ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけた安全対策グッズ。暗い場所で光に反射するラベルで、水に強いので洗ったり、雨に濡れるアイテムにも貼ることができるんです！おしゃれなカラーで見た目も妥協できないという方におすすめ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：反射ラベル（パステル・オーロラ系）価格：￥110（税込）セット内容：大2枚・中2枚