掃除や料理で使う使い捨て手袋に感じていた「外れやすい」「使いにくい」といった不満を解消してくれるのが、ダイソーの『はずれにくいポリエチレン手袋』。しなやかな素材と抜群のフィット感でズレにくく、作業効率がぐんとアップします。100円とは思えない快適さで、毎日の家事がストレスフリーになりますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：はずれにくいポリエチレン手袋価格：￥110（税込）サイズ（約）全長：27.5cm